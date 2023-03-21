نجوم الفن يحتفلون بأمهاتهم في عيد الأم: بهجة الحياة

حرص عدد من الفنانين، على الاحتفال بأمهاتهم، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأم؛ إذ يرى البعض أنها فرصة مناسبة للتعبير عن مدى حبهم لهن، ودورهن الكبير في الحياة.

عبير صبري: ربنا يهون على أمي أكبر ابتلاء في الدنيا

وتُعد الفنانة عبير صبري، من أبرز الفنانين الذين احتفلوا بعيد الأم؛ إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «كل سنة وماما طيبة وبخير ووسطنا وربنا يهون عليها أكبر ابتلاء في الدنيا.. إنها تفقد ابنها الوحيد الغالي وصبرها على مصيبتها وحزنها اللي يهد جبل.. ربنا يرحم أخويا حبيبي ويعوضه شبابه في الجنة.. ويخليكي لينا يا ماما وميحرمناش منك أبدًا.. كل سنة والأمهات بخير».

حنان مطاوع السند وبهجة حياتي

أما حنان مطاوع، فنشرت مجموعة صور تجمعها بوالدتها في مراحل عمرية مختلفة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقة عليها بقولها: «مش بس عيد الأم، ده كمان عيد ميلاد السند وبهجة حياتي ماما، يا رب احفظها وخليهالي العمر كله».

كما نشرت الفنانة نشوى مصطفى، صورة تجمعها بالوالدتها من أمام الكعبة، عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، قائلة: «الحمد لله على نعمة وجودك يا أمي.. كل سنة والكون رحمة ومحبة».

كما رثى الفنان محمد جمعة، والدته الراحلة بكلمات مؤثرة، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلقًا عليها بقوله: «كل سنة وإنتي في قلبي.. ربنا يرحمك يا أغلى من نفسي.. أمي».