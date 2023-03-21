«شهر الفرحة» على قنوات «المتحدة» (ملف خاص)

«شهر الفرحة»، شعار اتخذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأعمالها الدرامية والبرامجية، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وهو الشعار النابع من «الفرحة» و«البهجة» التى تسعى الشركة المتحدة لإدخالها على الأسرة المصرية خلال الشهر المعظم عبر باقة تلبى رغبات كافة شرائح المجتمع.

فستحفل قنوات «ON» و«CBC» و«DMC» و«الحياة»، فضلاً عن منصة «WATCH IT» الرقمية، بعرض 18 عملاً درامياً حصرياً، خلال شهر رمضان، تتنوع موضوعاتها ما بين «الاجتماعى» و«الدينى» و«الوطنى»، و«الكوميدى»، إلا أنها جميعاً تتوحد فى أنها تهدف لـ«صناعة الوعى» و«رسم البهجة»، والتأكيد على «قيم وتقاليد المجتمع».

خريطة درامية مزجت عناصرها بعناية شديدة، ورسمت خطوطها العريضة وفق استراتيجية واضحة تضع ذائقة المشاهد على قائمة أولوياتها، وتستهدف الاستمرار فى أن تحتل الدراما المصرية «دورها المؤثر والبارز» كـ«قوى ناعمة»، يتنافس فى صناعتها كبار المواهب الفنية فى «التمثيل، الديكور، الملابس، المكياج، المؤثرات البصرية، التصوير، وصولاً إلى الكتابة والإخراج».

ولأول مرة هذا العام، تعاونت «المتحدة» مع أكثر من 15 شخصية، ما بين مواهب شابة أو أصحاب خبرات، لعل أبرزهم فى الإخراج: «خالد مرعى، وخالد يوسف، والليث حجو، وعلاء إسماعيل، وإسلام خيرى»، وفى الكتابة: «سماح الحريرى، ومحمود عزت، ومهاب طارق».

وتأتى تلك الأعمال الفنية فى إطار الاستراتيجية واضحة المعالم للشركة المتحدة، التى استطاعت تقديم وجبات درامية مختلفة ومتكاملة للجمهور المصرى والعربى عبر قنواتها التليفزيونية ومنصتها الرقمية على مدار العام، وأعادت عبرها العائلة إلى الشاشات من خلال تحقيق معادلة تجمع بين الجودة والإبداع.

ومع قدوم «شهر الفرحة»، تستعرض «الوطن» فى هذا الملف الوجبة الدرامية المقرر عرضها على قنوات «المتحدة».