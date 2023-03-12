أزمات صحية لـ3 فنانين.. أبرزهم وفاء عامر بـ«كسر في الترقوة»

شهدت الأيام القليلة الماضية، إصابة عدد من الفنانين بوعكات صحية مفاجئة وترددهم على المستشفيات، واحتجاز بعضهم في العناية المركزة.

وفاء عامر

وظهرت الفنانة وفاء عامر، في حفل زفاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أمس، بإصابة في يدها اليسرى، حيث قالت لـ«الوطن»، إنّها مصابة بكسر في عظمة الترقوة.

وكان أول ظهور لوفاء عامر بعد تعرضها لإصابة في يدها، خلال عزاء والدة الفنانة رشا مهدي، الذي أُقيم بعد يوم من انتخابات نقابة المهن التمثيلية، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

طارق الشيخ

وكان المطرب الشعبي طارق الشيخ، تعرض لحادث أليم الأربعاء الماضي، ونشر صورة له وهو بالمستشفى عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وعلق عليها، قائلا: «تعرضت إلى حادث صباح اليوم وأرجو الدعاء العاجل وجار إجراء عملية في رجلي».

من جانبه، كشف طارق الشيخ، تطورات حالته الصحية لـ«الوطن»، قائلا إنّه خرج أمس من المستشفى، واتجه إلى منزله، وأنّه تحسّن بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، لكنه سيبقى طوال شهر رمضان الكريم في فترة نقاهة، حيث يخضع لجلسات علاج طبيعي خلال هذه الفترة.

شيرين الطحان

وتعرضت الفنانة شيرين الطحان لأزمة صحية استدعت نقلها إلى إحدى مستشفيات القاهرة، حيث قالت لـ«الوطن»، إنّها كانت تعاني من مشكلات في القلب والرئة، فضلا عن نقص في مكونات الدم والبوتاسيوم.