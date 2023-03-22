تعرف على أعراض نقص «فيتامين د» وسبل العلاج

يعتبر «فيتامين د» أحد أبرز المكملات الغذائية التي لها دور مهم في وقاية الجسم من الأمراض، وتقوية جهاز المناعة، كما أن نقص «فيتامين د» يؤثر سلبا على الجسم، وخاصة العضلات ومعدلات الحرق وغير ذلك.

مخاطر نقص فيتامين د

وأضاف الدكتور ياسر الطباخ، مدرس أمراض الجهاز الهضمي بكلية طب جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، أن نقص فيتامين د من الجسم يتسبب في ضعف في عضلات الجسم، بطء في التمثيل الغذائي، ضعف في قوة و كثافة العظام.

وشدد الطباخ على أنه على الشخص عند الإحساس بالتعب والإرهاق بدون سبب في مختلف أنحاء الجسم، وضعف في العضلات عليه إن يجري تحليل فيتامين د، وبناء على التحليل يحدد الطبيب جرعات العلاج المناسبة في حالة وجود نقص.

دور فيتامين د

يقوي جهاز المناعة

يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

مفيد للبشرة والشعر

أطعمة تحتوي على فيتامين د

منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي أو الجبن

الخضروات الورقية أو البروكلي أو الكرنب أو السبانخ

زيوت كبد السمك والحليب المدعم بفيتامين د في نظامك الغذائي

المكسرات الغنية بالكالسيوم مثل الجوز البرازيلي أو اللوز