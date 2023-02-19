كيف يؤثر استعمال الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة على المناعة؟.. متخصص يجيب

الزجاجات البلاستيكية من أكثر الأشياء التي يحتفظ بها المصريون داخل المنزل، لإعادة استخدامها والاستفادة منها في منافع أخرى، لكن هناك حد أقصى لعدد مرات استخدام هذه الزجاجات البلاستيكية المسموح بها، وإذا تم تجاوز الحد تسبب أمراضا.

استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة غير صحي

وقال الدكتور محمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة غير صحي للغاية، وعند استخدامها للمرة الثانية تؤثر على الطعم أو المذاق، وذلك يعود بسبب تفاعل المواد المستخدمة في صناعة الزجاجة مع المواد المكونة للعصائر أو غيرها.

وتابع «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كثرة استخدام الزجاجات البلاستيكية بعد الانتهاء منها، يؤثر على الجهاز المناعي من خلال تعرض الجسد إلى الميكروبات والجراثيم، إذ أن الإنسان يكون أكثر عرضة للفيروسات.

نصائح لاستخدام الزجاج بدل البلاستيك

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أنه يجب على الإنسان استخدام الزجاجات الزجاجية أفضل من البلاستيكية لتجنب الإصابة بالفيروسات، وذلك لأنه يكون أكثر إفادة وصحي عن البلاستيك، فضلا عن استخدام الزجاجات البلاستيكية مرة واحدة ولا تزيد عن 3 مرات، ومن ثم التخلص منها.

وقال تُصنع الزجاجات البلاستيكية من مجموعة متنوعة من الراتنجات والمركبات العضوية التي يمكن تصنيعها في بوليمرات صناعية، كما أن لها رمز إعادة التدوير مطبوع عليها، يوضح هذا الرمز، بنوع البلاستيك المصنوع منه، وتتراوح الرموز من الأرقام من 1 إلى 7.

أضاف الطبيب، لا تستخدم جميع أنواع البلاستيك في صناعة الزجاجات البلاستيكية والتي يكون معظمها مصنوعة من بلاستيك (1 - 2 - 7)، فهناك نوع يصنع من البوليستر، ونوع يتكون من البولي إيثيلين عالي الكثافة، فضلا عن النوع الذي يتكون من البولي كربونات أو راتنجات الإيبوكسي.

لم تصنع الزجاجات المصنوعة من البلاستيك أو تم تصميمها للاستخدام المستمر، لذلك يفضل شراء زجاجة مياه صديقة للبيئة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المعاد تدويره، وتحتوي زجاجات الألمنيوم أحيانًا على بطانات تحتوي على BPA.