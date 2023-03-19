7 مدن الأكثر دفئا اليوم.. طقس مشمس وارتفاع الحرارة

تنخفض درجات الحرارة اليوم الأحد بمختلف المدن المصرية، عدا 7 مدن تسجل أعلى درجات حرارة لتعد الأكثر دفئًا في مصر، بدرجات حرارة عظمى تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية فى طقس معتدل ومشمس نهارا، بينما تسجل 12 حتى 16 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى في طقس مائل للبرودة.

المدن الأكثر دفئا

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا اليوم الأحد ودرجات الحرارة العظمى والصغرى والظواهر الجوية المتوقعة في 7 مدن كالتالي:

مدينة أسوان27 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى .

مدينة الوادي الجديد 26 درجة مئوية للعظمى و9 درجة مئوية للصغرى.

مدينة أبو سمبل 28 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى.

مدينة حلايب 26 درجة مئوية للعظمى و16 درجة مئوية للصغرى.

مدينة رأس حدربة 26 درجة مئوية للعظمى و15 درجة مئوية للصغرى.

مدينة الأقصر 26 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى.

مدينة أبو رماد 26 درجة مئوية للعظمى و15 درجة مئوية للصغرى.

الظواهر الجوية في طقس اليوم

وتشهد المدن الأكثر دفئا بطقس اليوم عددا من الظواهر الجوية تصاحب الطقس الدافئ، بينها سطوع الشمس وهبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم.