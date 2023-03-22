إصابة موظف بغيبوبة ونزيف بالمخ لسقوطه أثناء تعليق زينة رمضان بالمنيا

أصيب موظف بغيبوبة واشتباه نزيف بالبطن والمخ، إثر سقوطه من سُلم خشبي أثناء تعليق زينة رمضان بالشارع، كما أصيب طالب باشتباه كسر بالعمود الفقري، إثر سقوطه من سُلم داخل معهد أزهري في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

سقوط موظف أثناء تعليق زينة رمضان

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط إسلام جمال خلف 30 عاما، موظف، مقيم بعزبة الهيمة التابعة للوحدة المحلية بتله في مركز المنيا، من علو «سُلم خشبي»، لاختلال توازنه، أثناء قيامه بتعليق زينة رمضان بالشارع.

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تبين إصابته باشتباه نزيف بالمخ والبطن وغيبوبة تامة، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

سقوط طالب من علو داخل معهد أزهري

على جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطالب حمزة عبد المنعم 12 عاما، يقيم بمدينة بني مزار، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابته نتيجة سقوطه من سُلم داخل المعهد الديني الأزهري في مركز بني مزار، لاختلال توازنه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.