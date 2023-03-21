عاجل.. انخفاض أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، تراجع جديد في أسعار الذهب بنحو 11 جنيها، ليصبح إجمالي خسائر جرام الذهب عيار 21 منذ الصباح 23 جنيها.

ووفقا لبيان الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، فإنّ أسعار تداول الذهب الاوقية الآن في حدود 1968 دولارا، والذهب عيار 21 في حدود 2000 جنيه، وعيار 24 سجل نحو 2286 جنيها، وعيار 18 سجل نحو 1714 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1337 جنيها، وأشارت الشعبة إلى أنّ قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 16000 جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم، في ظل عمليات البيع لجني الأرباح، بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ عام مخترقا المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في الهبوط التدريجي من هذه المستويات بسبب جني أرباح العديد من صفقات الشراء.

سجل أعلى مستوى منذ مارس 2022

بحسب جولد بيليون وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.5% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1968.61 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مارس 2022 خلال جلسة الأمس عند 2009.69 دولار للأونصة، كما انخفضت أسعار الذهب في السوق المصري من 2090 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 2010 جنيهات في تعاملات اليوم.

الهبوط في أسعار الذهب يوم أمس جاء بعد تسجيل المستوى القياسي فوق 2000 دولار للأونصة كان بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد إغلاق العديد من صفقات الشراء في هذه المنطقة، وحدث هذا التراجع في الأسعار، رغم انخفاض مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية.