«الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الأربعاء إلى الجمعة المقبل، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

يشهد طقس غدا الأربعاء 22 مارس 2023، شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على شمال الوجه البحري ومدن القناة، بينما تنتشر الأتربة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الخميس 23 مارس 2023 والجمعة

أما طقس غدا الخميس فهو يشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بأنه اعتبارا من يوم الجمعة القادم تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا فضلاً عن نشاط الرياح على بعض المناطق.

توقعات درجات الحرارة الأربعاء المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الجمعة المقبلة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.