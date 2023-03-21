جامعة بنها تنظم قافلة «الرياضة أسلوب حياة» لزيادة الوعي لدى الشباب

أطلقت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها فعاليات القافلة الرياضية التي نظمتها كلية التربية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة» بقرية طنط الجزيرة بمركز طوخ.

وجاءت القافلة بإشراف الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور هاني زكريا وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتور محمد جمال علي بكلية التربية الرياضية

الفعاليات ومجموعة من الأنشطة الرياضية

وشهدت القافلة التي شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية والطلاب وشباب القرية ، تنظيم بعض الفعاليات ومجموعة من الأنشطة الرياضية داخل مركز الشباب.

وخلال اللقاء جرى تكريم الأم المثالية بطنط الجزيرة والدة الشهيد الملازم أول محمد عادل حلاوة، وكذلك تكريم الموظفة صفاء سعيد عبده الأم المثالية من العاملين بالشباب والرياضة بطوخ، كما تم تكريم مجلس إدارة مركز شباب طنط الجزيرة والعاملين به، وكذلك تكريم خريجي التربية الرياضية ومنتسبيها.

نشر الوعي بأهمية الرياضة

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في بيان له أن القافلة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة داخل القريتين ، ورفع اللياقة البدنية لدى الشباب، كما تأتى فى إطار مواصلة جهود الجامعة فى دعم المجتمع المحيط ، من خلال تنفيذ القوافل المتنوعة التى تساهم فى بناء الإنسان .