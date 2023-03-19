موعد غلق باب التسجيل لحج الجمعيات الأهلية 2023.. تعرف على آخر فرصة

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه -2023م غدا، الاثنين الموافق 20 مارس الجاري، مؤكدة أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى أنه تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم 0237619909.

شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023

وأوضحت وزارة التضامن، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، موضحة أن شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية تتمثل فيما يلي:

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- يشترط للمتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

- لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

- يشترط أن يكون المتقدم للحج مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو عضوا منتسبًا.

- يشترط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023 .

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يسمح لهذه الفئات المرضية «الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «التليف الكبدي، القلب - الأمراض النفسية والزهايمر، الأوعية الدموية - الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة».

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.