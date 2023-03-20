غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية خلال ساعات.. والقرعة أول أبريل

ساعات معدودة، ويغلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هجريا -2023 ميلاديا، وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الإجتماعى، مؤكدة أنّه سيتم غلق باب التقديم اليوم الاثنين.

توفيرأفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أنّه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا، لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات، وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة، وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل.

توفيرأفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات

وأشارت الوزارة فى تقرير لها إلى أنّه تم العمل على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، لافتة إلى أنه تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كل التعاقدات الخاصة برحلة الحج.

تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا

وأوضحت أنّه تم تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة «أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة، والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتنشر في المديريات والإدارات الاجتماعية.

الفئات غير المسموح لها التقدم لحج الجمعيات

وأوضحت التضامن أنه لا يسمح للفئات المرضية التالية، التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من أمراض «القلب- الأوعية الدموية- التليف الكبدي- الأورام».

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.