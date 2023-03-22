تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية.. ارتكبوا 20 واقعة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في المنوفية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهمين واقتادوهم إلى قسم الشرطة واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة.

العصابة تضم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما وردت معلومات إلى رجال الشرطة تفيد قيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركزي شرطة الباجور أشمون بالمنوفية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.

وقام رجال الشرطة عقب تقنين الإجراءات باستهدافهم، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 20 واقعة سرقة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وقيامهم ببيع المسروقات لأحد المتهمين المذكورين، وتم بإرشاد الأخير ضبط كل المسروقات المستولى عليها 17 دراجة نارية، 2 مركبة توك توك، مركبة تروسيكل.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبدالله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأضاف أن يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.