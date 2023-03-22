حبس مسجل خطر بتهمة استغلال الأطفال في التسول بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مسجل خطر، بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة نصر، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل القبض على المتهم

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، من كشف تورط مسجل خطر، في محافظة القاهرة، في استغلال الأطفال الأحداث بأعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم، تحت تهديد السلاح الأبيض، في مدينة نصر.

وعثر بحوزته على سلاح أبيض ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، وضبط بصحبته 3 أطفال، وأقروا جميعهم بأن المتهم يقوم باستغلالهم في أعمال التسول كرهاً عنهم، وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

وفي هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ لـ«الوطن»، إنّ استغلال الأطفال في التسول يعد انتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون، ووفقًا لنص المادة 291، فإنه «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية، سواء بالاتجار به، أو الاستغلال التجاري أو الجنسي أو الاقتصادي، أو الاستخدام في التجارب العلمية والأبحاث، ويكون من حق الطفل توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر».

كما شدد القانون العقوبة على كل من اشترى طفلاً أوباعه، أو حتي عرضه للبيع، وكذلك من نقله باعتباره رقيقًا، أو قام باستغلاله تجاريًا أو جنسيًا، أو حتى استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حال وقعت الجريمة في الخارج.

وأضاف «محفوظ»، أنه لا يمكن الإخلال في أية عقوبة شديدة ينص عليها القانون، حيث تكون العقوبة التي تقع عليه، هي السجن المشدد، وذلك مدة تبدأ من 5 سنوات وتقع عليه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه.