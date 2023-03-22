خريطة منافذ «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أماكن منافذ بيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% للمواطنين بكافة الأحياء والمراكز والمدن والقرى خلال شهر رمضان المعظم.

توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة

وفرت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة عدد من معارض «أهلا رمضان» لاستيعاب أكبر عدد من العارضين والشركات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات الأساسية وبأسعار مناسبة ومخفضة وهي كالتالي:

معارض «أهلا رمضان» بالجيزة

-معرض «أهلا رمضان» في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

- معرض «أهلا رمضان» بمنطقة خدمات الحي 11، 12، بمدينة 6 أكتوبر.

- معرض «أهلا رمضان» بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

- معرض «أهلا رمضان» بشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين.

- معرض «أهلا رمضان» بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط.

- معرض «أهلا رمضان» في إمبابة بحي شمال الجيزة ، وسيكون الافتتاح قريبا.

- منافذ السلع الثابتة والمتنقلة

وأتاحت محافظة الجيزة عددا من منافذ السلع «الثابتة والمتنقلة» بالأحياء والمراكز والمدن لتوفير السلع والمنتجات الأساسية وبأسعار مناسبة ومخفضة وهي كالتالي:

- حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة والثاني بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازى.

- حي الوراق: 4 منافذ ومواقعهم أمام قسم شرطة الوراق وبجوار مبنى الحي القديم.

- حي العجوزة: 11 مجمع استهلاكي وهم بشوارع 6 شارع محجوب ثابت و16 شارع الفالوجا وخلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي وبشوارع البطل أحمد عبد العزيز والحوفي بمدينة الأوقاف و29 شارع جامعة الدول العربية وبشوارع الكوثر وأحمد عرابي والحجاز والرشيد وبشارع المشروع بميت عقبة.

- حي الهرم: 3 منافذ ومواقعهم بكفر المنفي بجوار الجامع الأصفر وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة والثالث بشارع سليم بجوار الدائري و61 منفذ ثابت ومجمع استهلاكي بالتعاون مع العديد من الجهات موزعين بكافة قطاعات حي الهرم بالإضافة إلى السيارات المتنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية وعددها 12 سيارة ومواقعهم بالطالبية فيصل وشارع المطبعه والطوابق وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول.

- حي بولاق الدكرور: عدد 2 منفذ الأول بشارع التحرير للخضراوات والفاكهة والثاني بشارع المطبعة.

- مركز منشأة القناطر: 3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا.

- مركز الواحات البحرية: 5 منافذ سلعية الأول خلف الوحده المحلية والثاني بميدان الرحمن والثالث بقرية القصر بميدان النادي و2 منفذ للخضراوت والفواكه بمدينة الباويطي وقرية منديشة.

- مركز الصف: 3 منافذ الأول بقرية الاخصاص ومنفذين بأراضي فضاء بطريق 21 وفى «مركز أوسيم» تم تشغيل منفذ بقرية برطس.

- مركز كرداسة: تم تشغيل منفذ بجوار المدينة.

- مركز أبو النمرس: 2 منفذ بقريتي المنوات وبالمدينة.

- مدينة الحوامدية: منفذ بجوار مسجد الشهداء.

- مركز ومدينة أطفيح: 4 منافذ بالمدينة وقرى الكداية وصول والكريمات ومنفذ «بمدينة البدرشين».

- مركز العياط: 2 منفذ بقريتي البليدة وطهما.

سيارات اليوم الواحد

ووفرت محافظة الجيزة عدد من سيارات اليوم الواحد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالشوارع والميادين الرئيسيىة بالأحياء والمراكز والمدن كالتالي:

- شارع عز الدين عمر – الطالبية

- 3 سيارات في ميدان الطوابق

- الوراق بجانب الإدارة التعليمية

- سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي

- شارع التحرير

- 2 سيارة في شارع المطبعة – الهرم

- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر

- كفر تهرمس – بولاق الدكرور

- ميدان الجيزة

- شارع العشرين – بولاق الدكرور

- شارع زغلول – الهرم

- سوق فاكيهة – العمرانية

- أرض اللواء – العجوزة

- شارع شاهين - العجوزة

- هضية حدائق الأهرام

- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر

- ميت عقبة – العجوزة

- أم المصريين – قسم الجيزة

- شارع مستشفى الصدر – العمرانية

- شارع الشهيد – الهرم

- شارع المدبح – المنيب