ضبط متهم بسرقة إطارات سيارة في التجمع.. صورة على «فيسبوك» كشفت الواقعة

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بسرقة إطارات سيارة في التجمع الأول، وذلك بعد تداول منشورًا مدعومًا بصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقني، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنَّها مستأجرة لأحد الأشخاص، مقيم في الجديدة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بـ أسلوب الفك، وأضاف بإعادته السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة للمكتب المستأجرة منه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بجراج العقار سكنه.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.