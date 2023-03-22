قصة مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023.. اجتماعي كوميدي

يعتبر الفنان محمد رمضان من الفنانين المميزين بقاعدة جماهيرية عريضة، وينافس هذا العام في شهر رمضان بمسلسل العمدة، ويبحث الجمهور عن قصة مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، وعن أحداثه المثيرة.

قصة مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023

وتدور قصة مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، حول ظهور الفنان محمد رمضان، بشكل مختلف، حيث يجسد شخصية أكبر من عمره بحوالي 25 عاماً، وهذا تطلب منه مجهودا كبيرا من أجل التغيير في الحركة والصوت والتعامل، ويجسد شخصية جعفر العمدة، ويعيش في حي السيدة زينب، يتزوج من 4 سيدات، في إطار اجتماعي درامي.

وقد روّج الفنان محمد رمضان لقصة مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، حيث أنه انتهي من تصويره كاملاً منذ أيام، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مشيراً إلى أن قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة .

أبطال مسلسل العمدة

ومن بين قصة مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، فإن العمل يجمع المخرج محمد سامي بين عدد من الأبطال منهم زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق .