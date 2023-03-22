أوكرانيا: صدرنا 35.8 مليون طن حبوب خلال العام التسويقى 2022-2023

أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه في العام التسويقى 2022 - 2023 صدرت البلاد نحو 35.810 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، فيما صدرت فى مارس الجارى فقط 3.513 مليون طن من هذه المحاصيل.

كييف: صدرنا 977000 طن قمح و179000 طن شعير خلال مارس

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، أنه مارس الجاري صدرت البلاد 977000 طن قمح، و179000 طن شعير، و1000 طن جاودار، و2.377 مليون طن ذرة، مشيرة إلى أنه في المجموع تم تصدير 3.513 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، وبالإضافة إلى ذلك، شحنت أوكرانيا 145300 طن دقيق للتصدير، وتم تصدير 13500 طن منها في مارس.

صدرت أوكرانيا أكثر من 11.8 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال يناير وفبراير

ووفقا لوكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، فإنه في الفترة من يناير إلى فبراير 2023، صدرت أوكرانيا أكثر من 11.8 مليون طن من المنتجات الزراعية، وأكثر من 5.7 مليون طن من الذرة، و2.8 مليون طن من القمح، و416000 طن من الشعير.