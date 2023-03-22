تردد قناة دي إم سي 2023.. تعرض مسلسلات وبرامج ترفيهية مميزة

محتوى متميز ومتنوع تعرضه قناة دي سي، في شهر رمضان المعظم 2023، حيث تقدم القتاة مزيج من البرامج الترفيهية والسياسية والمسلسلات الحديثة، وخلال شهر رمضان تقدم القناة مجموعة متميزة من البرامج والمسلسلات، لذا يبحث الكثيرون عن تردد قناة دي إم سي 2023.

تردد قناة دي إم سي 2023 لعرض المسلسلات

ومع قدوم شهر رمضان المبارك 2023، كشفت قناة دي إم سي عن عرض العديد المسلسلات والبرامج، التي من شأنها أن تجذب عشاق الدراما ومحبي العروض التليفزيونية، خلال الشهر الكريم وتُزيد من نسب مشاهدات القناة.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن»، تردد قناة دي إم سي 2023 لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان، استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها.

تردد قناة دي إم سي 2023

- اسم القناة على قائمة القنوات DMC.

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6..

- جودة القناةHD.

- ساعات البث 24 ساعة

خطوات ضبط تردد قناة دي إم سي 2023 على النايل سات

يمكن تثبيت تردد قناة دي إم سي 2023، باتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر موافق في الريموت كنترول

- اختار تركيب من القائمة الرئيسية

- اختيار إضافة قناة

- اختيار اسم القمر الصناعي

- كتابة بيانات التردد في أماكنها

- الضغط على تثبيت بعد البحث.

مسلسلات رمضان 2023 عبر قناة دي إم سي 2023

يعرض عبر شاشة قناة دي إم سي 2023 أعمال درامية متميزة خلال موسم رمضان 2023، من بينها مسلسلات «جعفر العمدة، سوق الكانتو، تحت الوصايا، الصفارة، رسالة الإمام، وعلاقة مشروعة»، بالإضافة إلى البرامج وتشمل: «السفيرة عزيزة، لعلهم يفقهون».