رئيس شعبة الدواجن: البيض مستقر في رمضان.. والطبق بـ100 جنيه

استقرت أسعار البيض اليوم الأربعاء، 22 مارس 2023، في السوق المصرية نتيجة وفرة المعروض، وفقا لما أكده سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

وذكر رئيس شعبة الدواجن في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار البيض اليوم في أرض المزرعة الأبيض وصل إلى 95 جنيهًا، والبيض الأحمر سعره 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم للمستهلك

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض عند البيع للمستهلك، تكون كرتونة البيض الأحمر 110 جنيهات، وكرتونة البيض الأبيض بسعر 105 جنيهات، بحسب السيد.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية أن تشهد أسعار البيض اليوم الأربعاء، استقرارا في السوق المصرية، ويعود ذلك لزيادة المعروض.

استقرار أسعار البيض

وتوقع «السيد» أن أسعار البيض تستمر في الاستقرار الفترة المقبلة تزامنا مع شهر رمضان الكريم.

أسعار الدواجن اليوم

يذكر أن أسعار الدواجن اليوم، في أرض المزرعة، الفراخ البيضاء تتراوح بين 71 و73 جنيهًا، والبلدي بين 120 و125 جنيهًا، والفراخ الساسو 115 جنيهًا للمستهلك.