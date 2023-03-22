«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للمياه.. ندوات ولافتات إرشادية

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية مدير مديرية التعليم بالقاهرة أيمن موسى، باليوم العالمي للمياه عن طريق عمل لافتات إرشادية ملونة وجذابة ووضعها فوق الأحواض في المدارس من أجل تذكير الطلاب بضرورة إغلاق الصنبور بعد الانتهاء من غسل الأيدي.

ندوات توعوية لأهمية المياه

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه تم عمل ندوات توعوية لأهمية المياه والمحافظة على قطرة الماء، وزيادة التوعية بشأن استخدام الماء بشكل أفضل والبحث عن المزيد من الطرق التي يمكن إتباعها للحفاظ على مصادر الماء، كذلك تشجيع الطلاب على توفير الباقي من وجباتهم لوقت آخر من أجل تقليل إهدار الطعام وبالتالي تقليل كمية المياه المستخدمة في إعداد الطعام.

الماء سر الحياة

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يدفعنا للمحافظة علي الماء لأنها سر الحياة، ولما لها من أهمية بالغة وضرورية للمحافظة على النظافة والوقاية من الأمراض .

ويقام الاحتفال باليوم العالمي للمياه سنويا في 22 مارس لكي يكون وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه، ونحتفل باليوم العالمي للمياه لهذا العام 2023 تحت عنوان تسريع وتيرة التغيير بغية إيجاد حل لأزمة المياه وخدمات الصرف الصحي، و«يونسكو» هي وكالة الأمم المتحدة التي تترأس هذا الاحتفال.