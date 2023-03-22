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«الداخلية» تنظم احتفاليات لتكريم أسر الشهداء بمناسبة عيد الأم 2023

كتب:

محمد بركات
02:35 م | الأربعاء 22 مارس 2023
اسر الشهداء

اسر الشهداء

نظمت وزارة الداخلية احتفاليات بمناسبة عيد الأم 2023 لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء بمختلف المحافظات، فضلاً عن تقديم الهدايا العينية والورود، وقضاء يوم ترفيهي معهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية، وحرصاً من أجهزة الوزارة على المشاركة الفعالة في كل المناسبات المجتمعية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعّال في المجتمع.

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