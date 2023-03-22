مصري بالخارج: توزيع «كراتين رمضان» الجمعة المقبل بالقاهرة والجيزة

كشف هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، عن بداية توزيع «كراتين رمضان» بإجمالى 600 كرتونة، الجمعة المقبل، الموافق 2 رمضان 2023، داخل 4 محافظات وهى: «القاهرة، الفيوم، الجيزة، بني سويف».

في إطار دعم المصريين بالخارج للوطن الأم مصر

ونوه «كمال»، بأن عمل مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، يأتي في إطار دعم المصريين بالخارج للوطن الأم مصر، من خلال المشاركة الفعالة في الكثير من المبادرات والمشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك داخل المحافظات والقرى.

وأشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن توزيع كراتين رمضان يأتي استكمالا للعمل في مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير القرى والريف المصري، وتوفير سكن آمن آدمي للمواطنين.

توزيع 150 «كرسي متحرك» لذوي الهمم داخل محافظات مصر

كما أشار «كمال» إلى أن مؤسسة «شباب الخير» أطلقت خلال الفترة الماضية حملة «نقطة تحول»، التي استهدفت توزيع 150 «كرسي متحرك»، لذوي الهمم داخل المحافظات المختلفة في مصر.

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت التواصل المستمر مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، وتقديم الدعم والمساعدة للمصريين في الداخل.