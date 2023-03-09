سعر عداد الكهرباء التجاري للمحل والمصنع 2023 وخطوات التركيب

كشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك»، أنه بعد قرار وزارة الكهرباء إنهاء العمل بنظام الممارسة في تركيب العدادات التجارية، ومع تشديد غرامات سرقة التيار، أصبح من اللازم الإسراع بتركيب عداد تجاري لمشروعك، سواء كان محل أو متجر أو مطعم أو مكتب أو عيادة أو مصنع.

طلب تركيب العداد أونلاين عبر الدخول لموقع وزارة الكهرباء

وأشارت الشؤون التجارية إلى أن طلب تركيب عداد الكهرباء التجاري أصبح سهلًا دون خطوات مرهقة، بل يمكن طلب تركيبه «أونلاين» عبر الدخول لموقع وزارة الكهرباء.

وأوضحت أن العداد الكهربائي المستخدم في المحلات والوحدات التجارية، يختلف عن عداد الشقق والوحدات السكنية، وكذلك تختلف شريحته وأسعار تركيبه ومحاسبة التيار.

أسعار تركيب العداد التجاري

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، إلى أن قيمة رسوم تركيب العداد التجاري «الثنائي» للقطاع التجاري 1547 جنيها، وقيمة العداد «الثلاثي» للمصانع 2400 جنيه.

خطوات تركيب العداد التجاري الكهربي

وحددت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، 8 خطوات يجب أن يتبعها المواطن لتركيب العداد التجاري الكهربي، من خلال الخطوات التالية:

- تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع وتسليم بيانات المستثمر.

- معاينة الموقع على الطبيعة من موظفي مرفق الكهرباء.

- يحدد الموظف التصاريح المطلوبة، بعد المعاينة.

- إعداد دراسة حول كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التيار، وإبلاغ صاحب الوحدة التجارية خلال أسبوع من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

- تسليم المشترك رسم كروكي بتصاريح الحفر يوم واحد .

- يجرى توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية.

- في النهاية يجرى تركيب العداد بمجرد سداد مستحقات الشركة كافة طبقا للاتفاق.

- الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ هي 17 يوما.