مبالغ تُخصم من شحن رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت» لمشتركي المنازل

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع «ذكي - كودي» عن المبالغ التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع «أبو كارت» للقطاع المنزلي.

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذي يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمنزلى كالتالي :-

أولا: خصم قيمة فرق الاستهلاك

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء إلى أن خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن..

- يتم خصم 24 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

ثانيا: خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد

قالت الشركة القابضة للكهرباء إنه يتم احتساب خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد كالتالي..

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «جنيه».

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «2 جنيه».

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات «6 جنيهات».

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «11 جنيها».

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «15 جنيها».

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات «25 جنيها».

- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات «40 جنيها».

- المقروء صفر «9 جنيهات».