خبيرة الديكور تكشف عن أبرز التقاليع الجديدة في زينة رمضان هذا العام

تعد زينة رمضان واحدة من أهم مظاهر الاحتفال بقدوم هذا الشهر الكريم، والتي تتضمن الفوانيس والزينة، إضافة إلى بعض الشخصيات التي ارتبطت بأذهان المصريين بشهر رمضان المعظم، كشخصية بكار وفطوطة وبوجي وطمطم وغيرها.

المساحة والإضاءة مهمة أذناء إعداد زينة رمضان

وقالت نوران عسل خبيرة الديكور، إنّ المساحة والإضاءة من العوامل الهامة جدًا التي يجب مراعتها خلال عمل ديكورات رمضان، فيمكن استخدام الإضاءة التي تتمثل في شكل ستاير عليها أشكال النجوم والهلال، وبعض أشكال النحاس أو المعدن التي يصدر منها إضاءة، وبعض الأشكال المضيئة على أشكال النجوم والهلال والفوانيس.

أبرز أشكال الزينة الرمضانية هذا العام

وأضافت «عسل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج 8 الصبح على فضائية «dmc»، أنّ المفارش الرمضانية تعد من أبرز مظاهر الزينة في رمضان، والتي تضيف الفرحة والبهجة إلى المنازل والأماكن بشهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنّ الجديد هذا العام، وجود صواني بها بعض الأشكال الرمضانية كالفوانيس الصغيرة، إضافة إلى بعض أشكال السيرما والهاند ميد، وبعض المفروشات المطبوع عليها رمضان كريم وأهلًا رمضان، والمخدات بكل أشكالها، وموجودة بأسعار تناسب الجميع.