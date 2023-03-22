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السيسي لطلاب أكاديمية الشرطة: نهنئكم بانتهاء فترة التدريب الأساسي

كتب:

محمد عزالدين
04:15 م | الأربعاء 22 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لطلاب أكاديمية الشرطة، قائلاً: «كان من المهم إننا نيجي النهاردة نطمن عليكم، وعلشان نهنيكم بانتهاء فترة التدريب الأساسي، من خلال المتابعة، ومن اللي أنا بلمسه ولسمته النهاردة، أد إيه في مدة مش كتيرة، شوفوا حجم التغيير».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في مقر أكاديمية الشرطة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، «لو إحنا بنتابع نفسنا ونراقب نفسنا، وأد إيه إنه بالتركيز والمسؤولية والجدية، ممكن يحصل تطور كبير وتقدم كبير في الأداء».

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