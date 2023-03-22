السيسي لطالبات الشرطة: نستمع لآراء الجميع في سبيل تطوير نظام الأكاديمية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لطالبات أكاديمية الشرطة، قال فيها: «هنا في الكلية بنعلم، وكمان بنتلقى وبنسمع منكم رأيكم، من أجل تطوير نظام الأكاديمية».

كما سأل «السيسي»، خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، إحدى الطالبات، قائلًا لها: «حلمك إيه؟»، وردت عليه: «حلمي كان وجودي في الأكاديمية، وبدأته، وحلمي إني أطور من نفسي، وبحمد ربنا كل يوم إنّي في المكان العظيم ده».

وواصل الرئيس السيسي حديثه للطالبات، قائلًا: «اوعوا تبطلوا كلام، بس كلام يبقى موزون أوي، هيتوزن إزاي؟ بالمعرفة والقراءة والحقائق وموضوعية وأساس ممكن الناس تسمعك وتقدر اللي أنت بتطرحه».