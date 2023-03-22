رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي لطالبات الشرطة: نستمع لآراء الجميع في سبيل تطوير نظام الأكاديمية

كتب:

محمد عزالدين
04:30 م | الأربعاء 22 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لطالبات أكاديمية الشرطة، قال فيها: «هنا في الكلية بنعلم، وكمان بنتلقى وبنسمع منكم رأيكم، من أجل تطوير نظام الأكاديمية».   

كما سأل «السيسي»، خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، إحدى الطالبات، قائلًا لها: «حلمك إيه؟»، وردت عليه: «حلمي كان وجودي في الأكاديمية، وبدأته، وحلمي إني أطور من نفسي، وبحمد ربنا كل يوم إنّي في المكان العظيم ده».

وواصل الرئيس السيسي حديثه للطالبات، قائلًا: «اوعوا تبطلوا كلام، بس كلام يبقى موزون أوي، هيتوزن إزاي؟ بالمعرفة والقراءة والحقائق وموضوعية وأساس ممكن الناس تسمعك وتقدر اللي أنت بتطرحه».

اقرأ المزيد:

وكيل «دفاع الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان الكريم

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة شهر رمضان

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك

سماح أبو بكر عزت: تكريمي من الرئيس السيسي مفاجأة أسعدتني جدا

«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بحلول رمضان: نعاهدكم على مواصلة العطاء
بقلم محمد عزالدين