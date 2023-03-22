أسعار السلع بمعرض «أهلا رمضان» في الإسماعيلية.. تخفيضات تصل لـ40%

شهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا كبيرا في أسعار السلع بمعرض «أهلاً رمضان»، وذلك في كل منافذ المعرض بنطاق المدينة والمراكز والقرى.

ووفرت الغرفة التجارية في الإسماعيلية كميات كبيرة من الأرز والسكر والتمور والدقيق، إلى جانب العصائر والألبان، استعداداً لشهر رمضان المبارك، والذي سيبدأ خلال ساعات.

أسعار السلع بمعرض «أهلاً رمضان» في الإسماعيلية

وانخفضت أسعار السلع في معرض «أهلاً رمضان» بالإسماعيلية، إذ سجل الأرز المعبأ 15 جنيها للكيلو الواحد، والسكر الممتاز 15 جنيها للكيلو، وزجاجة الزيت 700 مل 35 جنيها.

كما وفر معرض «أهلاً رمضان» في الإسماعيلية كمية كبيرة من التمور بأسعار مختلفة، تبدأ من 15 جنيها للكيلو، حتى 40 جنيها، بتخفيضات 5 جنيهات للكيلو الواحد عن أسعار الأسواق الخارجية.

عروض على السلع

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه وجه بضرورة وجود عروض على مختلف المنتجات خاصة «الرمضانية» واللحوم طوال الشهر لرفع العبء عن المواطنين.

وأضاف «عثمان»، أنه خلال شهر رمضان سيتم الدفع بكميات كبيرة من الدواجن البرازيلي واللحوم، وتجهيزها في سيارات مجهزة لبيعها في الشوارع للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.