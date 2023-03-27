مواعید عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC دراما.. منها رسالة الإمام

تعرض القنوات التلفزيونية مجموعة متميزة من البرامج الترفيهية والمسلسلات الدرامية خلال موسم رمضان 2023، وتتنوع بين الأعمال التاريخية والدينية والاجتماعية والكوميدية، ويريد الجمهور معرفة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC دراما، كونها أحد أهم القنوات الدرامية التي تحرص الأسرة على متابعتها.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC دراما وتوقيت الإعادة وتردد القناة.

مواعید عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC دراما

تشمل قائمة مسلسلات رمضان 2023 عبر قنوات dmc التالي: «الصفارة، تحت الوصاية جعفر العمدة، سوق الكانتو، علاقة مشروعة، كشف مستعجل، رسالة الإمام».

وجاءت مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة DMC دراما على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

جاءت مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023 على قناة DMC دراما في النصف الثاني من شهر رمضان عقب مسلسل الصفارة وتكون مواعيده على النحو التالي: بداية العرض الساعة 7:54 والإعادة الساعة 12:45 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساءَا.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

جاءت مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023 على قناة DMC دراما على النحو التالي: بداية العرض الساعة 10:15 مساء، والإعادة الساعة 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 9:45 صباحا، ويذاع الساعة 6:15 على قناة DMC دراما، ويعاد للمرة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، أما الإعادة الثانية في 12 ظهرا.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

جاءت مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 على قناة DMC دراما على النحو التالي: الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

جاءت مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 على قناة DMC دراما على النحو التالي: بداية العرض الساعة في تمام الساعة 11:30 مساءً، وتعاد في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

ويعرض مسلسل «كشف مستعجل» على منصة واتش إت في الساعة الـ4 عصرًا، فيما يعرض على قناتي الحياة وdmc في النصف الثاني من رمضان.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام في رمضان 2023 على قناة DMC دراما

جاءت مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام في رمضان 2023 على قناة DMC دراما على النحو التالي: الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا.

تردد قناة DMC دراما

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 34.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD

التشفير: قناة مفتوحة.

اسم القناة على جهاز الاستقبال «الرسيفر»: dmc drama