طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الخميس إلى السبت المقبل، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشرقية حارا على جنوب البلاد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

يشهد طقس غدا الخميس 23 مارس 2023، أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبري، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 24 مارس 2023

أما حالة الطقس يوم الجمعة فتشهد سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري تمتد ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس السبت 25 مارس 2023

أما طقس السبت المقبل فهو يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 :7 درجات مئوية، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تصل إلى حد السيول على سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

توقعات درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الجمعة المقبلة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

درجات الحرارة السبت المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.