منظمات دولية: أوكرانيا تحتاج إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار

أفاد بيان نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن أوكرانيا ستحتاج إلى 411 مليار دولار من أجل التعافي وإعادة الإعمار، وذلك عقب عام من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

أوكرانيا بحاجة فورية إلى 14 مليار دولار خلال 2023

وفي ظل استمرار الأزمة الأوكرانية، قالت هذه المنظمات الدولية إن أوكرانيا بحاجة فورية إلى 14 مليار دولار اعتبارا من العام الحالي من أجل تنفيذ الاستثمارات الملحة وذات الأولوية، التي ستتيح بدء عملية إعادة الاعمار في البلاد.

ووفقا للبنك الدولي، يشكل المبلغ الإجمالي البالغ 411 مليار دولار أكثر من ضعفي إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا في 2021، وبلغ التقدير السابق لاحتياحات البلاد والذي نشر نهاية أكتوبر الماضي 350 مليار دولار.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال قوله: «نشكر للبنك الدولي تحليله الذي سيكون أداة مهمة بالنسبة إلينا وإلى شركائنا في إطلاق مشاريع النهوض المقبلة والتي بدأت فعلا».

قطاعات النقل والإسكان والطاقة تشكل 50% من الأضرار

وقالت الحكومة الأوكرانية إن تقدير الأضرار لا يشمل المناطق التي تحتلها روسيا في الوقت الراهن، مضيفة أن الاحتياجات تتركز بالدرجة الأولى على قطاعات النقل والإسكان والطاقة، التي تشكل نحو 50% من الأضرار التي طالت أوكرانيا منذ بدء الأزمة.

كما قالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، آنا بييردي، إن إعادة الإعمار ستستغرق عدة سنوات، لكن الأمر الجيد هو مقاومة أوكرانيا وتصميمها ودعم الشركاء بهدف الحد من الخسائر وتقليص الاحتياجات.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن، في وقت سابق، عن خطة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار مدتها أربع سنوات لأوكرانيا، ومنذ بدء الأزمة، قدم البنك الدولي لأوكرانيا مساعدات بأكثر من عشرين مليار دولار اتخذت شكل قروض وهبات، فيما دعمت واشنطن كييف بأكثر من 110 مليارات دولار شاملة مساعدات عسكرية.