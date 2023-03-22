حبس المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب الدجل في الإسكندرية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب الدجل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للاستيلاء على أموالهم بالإسكندرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط متهم يمارس أعمال الدجل

كانت البداية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص يمارس أعمال الدجل والشعوذة، وقائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني للمتهم

وعن الموقف القانوني، أوضح المحامي، سمير عبد العظيم، أنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين».