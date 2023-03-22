أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023.. تخفيضات تصل 30%

كشف بيان رسمي عن أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023، قُبيل انطلاق شهر الصوم بساعات قليلة، لكي يتسنى للمواطنين شراء السلع الأساسية والمواد الغذائية، اللحوم والدواجن، والفراخ البرازيلي المجمدة بأسعار مخفضة بنسبة 30% مقارنةً بأسعار نفس المنتجات في المحال والسوبر ماركت، استعدادًا لاستقبال شهر الصوم.

تستعرض«الوطن»، أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم

وتشمل قائمة أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023، 8 معارض مختلفة منتشرة في المدينة ومختلف مراكز المحافظة، والتي جاءت كالتالي:

الفرع الرئيسي أمام نادي الشبان المسلمين بمدينة الفيوم. فرع بجوار مستشفى النقل البري بميدان الحواتم بمدينة الفيوم. فرع بجوار المدرسة الابتدائية بالشواشنة بمركز يوسف الصديق. فرع بتقاطع شارع عمر بن الخطاب ببندر مركز إطسا. فرع بجوار الجمعية الخيرية ببندر مركز أبشواي. فرع بجوار إدارة التموين بتطون بمركز إطسا. فرع بجوار الإصلاح الزراعي ببندر مركز طامية. فرع بجوار مجلس المدينة ببندر مركز سنورس.

محتويات معارض أهلا رمضان 2023

وبحسب بيان محافظة الفيوم، فإنّ معارض أهلا رمضان 2023، تضم جميع السلع الغذائية، والسكر، والزيت، واللحوم البلدي، واللحوم المجمدة، والفراخ المجمدة، ومشتقات اللحوم والدواجن، وياميش رمضان، والتي تباع للمواطنين بسعر الجملة، وأسعار تنافسية، حيث تصل نسبة التخفيضات بها إلى نحو 35% مقارنةً بأسعار المحال التجارية والهايبرات.

إقبال على معارض أهلا رمضان

وقالت هند محيي المسؤول عن منفذ بيع وزارة الزراعة بمعرض أهلا رمضان بمحافظة الفيوم، إنّ معرض أهلا رمضان في محافظة الفيوم 2023، يشهد إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقه، موضحةً أنّ الإقبال ازداد خلال الساعات القليلة الماضية قُبيل انطلاق شهر رمضان المبارك لشراء المستلزمات المنزلية خصوصًا الياميش، والدواجن المجمدة، ولحوم وزارة الزراعة، فضلًا عن السكر والزيت والأرز، والمخللات.

افتتاح منافذ بيع لحوم بلدية

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عن افتتاح 3 منافذ لبيع اللحوم العجالي البلدي إلى جانب معارض أهلا رمضان بمحافظة الفيوم 2023، يباع الكيلو فيها بـ 220 جنيهًا.