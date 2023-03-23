القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، أمر يهم قطاع كبير من المشاهدين، خاصة أن العمل يتناول قضايا تهم المرأة، وتتولى بطلة العمل منصب العمودية في قريتها، وتواجه الكثير من الصراعات.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وبخصوص القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، سيُعرض حصريًا عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة والربع مساءً، كما يُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية ونصف صباحًا.

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي يُعرض على واتش إت

كما يُعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، في عرض ثالث له على قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة ونصف صباح اليوم التالي، ومرة رابعة كإعادة في تمام الساعة الرابعة ونصف صباحًا، وذلك بجانب عرضه عبر منصة واتش إت.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

كما يتطلع الجمهور، لمعرفة تردد قناة الحياة، باعتبارها القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، حيث يأتي التردد الجديد على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

تجسّد روبي، شخصية أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية تدعى صفية فارس، وتفاجئ أنها أصبحت عمدة بإحدى القرى، ما يضعها في مأزق تواجه بسببه كثيرا من المواقف الصعبة وعليها أن تتجاوزها بحكمة، إلا أنها تُفاجئ ببعض الصعوبات.

مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.