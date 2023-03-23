موعد أذان المغرب في أسوان بأول أيام رمضان ومواقيت الصلاة

يعد موعد أذان المغرب في محافظة أسوان بأول أيام شهر رمضان المبارك، من أكثر التساؤلات المتداولة بين مواطنى محافظة أسوان، فبداية الشهر الكريم لها روحانيات خاصة، ويتلهف الجميع لتطبيق طقوسها ليشعروا بها، فضلًا عن انتظار الإفطار الأول في رمضان الذى يجمع العائلات معًا.

موعد أذان المغرب في أسوان بأول أيام رمضان

موعد أذان المغرب في محافظة أسوان بأول أيام رمضان 2023، حددته هيئة المساحة المصرية بإمساكية رمضان 2023 لهذا العام، وتشمل مواقيت الصلاة بداية من موعد أذان الفجر في أول أيام الشهر الكريم، مرورًا بموعد أذان الظهر والعصر والمغرب، ثم موعد أذان العشاء، فضلًا عن مواقيت السحور والشروق والإمساك.

مواقيت الصلاة في أول أيام رمضان

وعن موعد أذان المغرب في محافظة أسوان بأول أيام الشهر الكريم، وفقًا لإمساكية رمضان 2023، فيرفع الأذان في تمام الساعة 06:08 مساءً لينتهي صوم أول أيام رمضان ويفطر الصائمون، وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات والسهرات الرمضانية.