خريطة انقطاع الكهرباء أول أيام رمضان بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك فصل التيار الكهربائي، للصيانة في 4 محافظات «الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية» وفقا لخريطة الصيانة التي تعتمدها شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بالقطع اليوم.

فصل التيار الكهربائى

تنشر «الوطن» خريطة فصل التيار الكهربائي أول أيام رمضان الخميس، بالمدن والمحافظات المتأثرة بالقطع.

المنوفية: فصل التيار الكهربائي اليوم عن مدينتي تلا وبركة السبع والقرى التابعة بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

الدقهلية: قطع التيار الكهربائى عن مدن بلقاس ودكرنس وأجا والمنزلة ومنية النصر والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين ونبروة والقرى التابعة لهم بداية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

دمياط: فصل الكهرباء بمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء والزرقاء والقرى التابعة لهم وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد فصل التيار الكهربائى بداية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصرا.

قطع الكهرباء أول أيام رمضان

كفر الشيخ: قطع التيار الكهربائي اليوم الخميس عن مدن شرق كفر الشيخ وشمال دسوق وسيدي سالم وبيلا وبلطيم ومطوبس والقرى التابعة لهم، بداية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصرا.

ودعت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة بتوفير مغذٍ بديل خلال فترة انقطاع الكهرباء، خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات.