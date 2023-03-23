مصرع طفل صعقا بالكهرباء في كفر الزيات بمحافظة الغربية

لقي طفل في العقد الأول من العمر مصرعه، نتيجة ماس كهربائي، بعد ملامسته عامود كهرباء، بمنطقة السكة الجديدة، بقرية قليب أبيار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع طفل

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، ومرفق عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد، بمصرع طفل في العقد الأول من العمر، صعقا بالكهرباء، حال ملامسته عامود كهرباء بقرية قليب أبيار التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طفل يدعى محمد ناجى عبد المنعم الطباخ، يبلغ من العمر 7 سنوات، بصعق كهربائي، نتيجه لمس أحد أعمدة الكهرباء، الكائنة بمنطقة السكة الجديدة، بقرية قليب أبيار، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

ندب الطب الشرعي

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.