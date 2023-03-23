تراجع أسعار الدواجن في أول أيام رمضان

في مفاجأة من العيار الثقيل، استقبلت سوق الدواجن أول أيام شهر رمضان، بتراجع قدره 4 جنيهات، بحسب تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال رئيس شعبة الدواجن في تصريحات لـ«الوطن»، إن انخفضت أسعار الدواجن نحو 4 جنيهات ليصل السعر من 67 إلى 70 جنيهًا في أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 و75 جنيهًا يختلف الأمر حسب منطقة البيع.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

وبالنسبة لأسعار الرومي تتراوح بين 95 و120 جنيهًا، والبط بين 65 و100 جنيه، والفراخ الساسو 105 جنيهات، والدواجن المجمدة أو البرازيلي 65 جنيهًا وتباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان»، والفراخ البانية 170 جنيهًا.

تراجع أسعار الدواجن

ومن جهته، ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن»، أن تراجع أو استقرار أسعار الدواجن هذه الفترة يعود إلى زيادة المعروض في السوق المحلي، ويتوقع استقرار الأسعار الفترة المقبلة لبعد شهر رمضان.