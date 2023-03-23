يستعد أبناء محافظة الوادي الجديد لإفطار أول أيام شهر رمضان 23 مارس 2023 من الشهر الكريم، ويبحث العديد عن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الخميس 23-3-2023

ووفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان في محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، سيكون على النحو التالي:

- موعد أذان المغرب أول أيام رمضان، الساعة 6:11 مساءً.

- موعد أذان الظهر أول أيام رمضان، الساعة 12:06ظهراً.

موعد صلاة المغرب في الوادي الجديد اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في أول أيام الشهر الكريم، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

الظهر: 12:06 ظهرا.

العصر: 3:33 مساء.

المغرب: 6:11 مساء

العشاء 7:27 مساء.

مدة ساعات الصوم: 13:54 ساعة.

موعد الإفطار اليوم في الوادي الجديد الخميس 2023-3-23

تستعد جميع المنازل في محافظة الوادي الجديد لإعداد إفطار أول أيام شهر رمضان 2023، عقب آذان المغرب المغرب: 6:11 مساء، حيث أنهت كافة المنازل الواحاتية بالمحافظة استعداداتها لاستقبال أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، اليوم الخميس، وتزينت المساجد الكبرى في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين، لأداء الصلوات وبدء صلاة التراويح مع صلاة العشاء اليوم الأربعاء.