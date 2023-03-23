القصة الكاملة لمصرع الطفلة ياسمين في بالوعة.. «تركت الشنطة في يد والدتها»

كاد قلبها ينفطر من هول المفاجأة، صرخات الأم الثلاثينية في وسط الشارع، كانت تشير إلى حدوث أمر جلل، دقائق قليلة وتبين خروج طفلتها «ياسمين»، البالغة من العمر 4 سنوات جثة هامدة، بعد سقوطها في بالوعة صرف صحي في الخليفة، وقت سيرها بجانب والدتها أثناء عودتها من الحضانة قبل يومين، ووفق تحقيقات النيابة العامة، أنّ والدة الطفلة لم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاة طفلتها.

قوط الطفلة في بالوعة صرف صحي

المشهد الأخير في حياة الطفلة «ياسمين»، كان قاسيًا ومفجعًا لكل من شاهده، بعد سقوطها داخل بالوعة الصرف الصحي، وخرجوها جثة هامدة، فلم يتبقى منها سوى حقيبتها وبداخلها كراسة وقلم رصاص، كانت تلك الحقيبة في يد الأم، التي دخلت في نوبة بكاء هستيري، وكانت تحاول إلقاء نفسها خلف طفلتها، لكن المارة أسرعوا في استخراج الطفلة فاقدة الوعي بل جثة هامدة.

والدة طفلة الخليفة تشرح أسباب الوفاة للنيابة

الحزن والحسرة كان ظاهرًا على وجه الأم، وهي تشرح تفاصيل وفاة طفلتها «ياسمين» أمام النيابة العامة، الدموع تتساقط من عينيها طوال جلسة التحقيق، وذكرت أنها توجهت إلى الحضانة التعليمية الموجود فيها ابنتها «ياسمين»، في الساعة الواحدة ظهرًا، يوم الثلاثاء الماضي وأنها كانت تمسك بيد ابنتها وهي في طريقها إلى المنزل، لكن في منتصف الطريق، وعلى بعد مسافة 100 متر من الحضانة، تركت يد الطفلة التي كانت تلهو بجانبها، وفجأة سقطت في بالوعة الصرف الصحي.

تشريح جثمان طفلة الخليفة

كان قسم شرطة الخليفة تلقى بلاغًا، يفيد بوفاة طفلة عمرها 4 سنوات داخل بالوعة صرف صحي بالخليفة، وقت عودتها من الحضانة التعليمية بصحبة والدتها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، واستمعت إلى أقوال والدة الطفلة، وشهود العيان الذين ساعدوا في استخراج جثمان الطفلة من البالوعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها، لبيان أسباب وفاتها رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.