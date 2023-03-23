أسواق السمك تستقبل أول أيام رمضان باستقرار.. «البوري» بـ100 جنيه

تشهد أسعار السمك اليوم 23 مارس 2023، استقرارا في الأسواق المصرية، بسبب وفرة المعروض، وفقا لما ذكر سليمان صبري عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة.

استقرار أسعار السمك

وقال عضو شعبة الأسماك في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تتراوح أسعار السمك البلطي بين 60 و70 جنيهًا، والسمك البوري بين 100 و115 جنيهًا، والمكرونة السويسي بين 115 و140 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السمك

ووصل سعر كيلو الثعابين من 90 إلى 280 جنيهًا، والكابوريا بين 75 و155 جنيهًا، والجمبري يبدأ سعره من 150 إلى 450 جنيهًا، والسبيط 200 جنيه، والدنيس يتراوح بين 130 و220 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور

وبالنسبة لأسعار الأسماك في سوق العبور بالجملة اليوم، يتراوح سعر السمك البلطي بين 49 و55 جنيهًا، والبوري بين 40 و80 جنيهًا، والدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا، والسبيط والكاليماري بين 120 و220 جنيهًا والثعابين بين 50 و250 جنيهًا، والمكرونة السويسي من 70 إلى 110 جنيهات، والكابوريا بين 23 و85 جنيهً.

وشرح صبري عضو شعبة الأسماك أن تشهد أسعار السمك استقرارا اليوم نتيجة وفرة المعروض ومن المتوقع الاستمرار في استقرار الأسعار وكذلك انخفاضها في شهر رمضان.