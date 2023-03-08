عرض المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته من أعلى عقار بالقاهرة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض 4 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته من أعلى عقار بمنطقة دار السلام بسبب الخلاف على ثمن المخدرات على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة من عدمه، لبيان إذا كان المتهمون وقت ارتكاب الواقعة كانوا تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما طلبت النيابة العامة تقريرا بما رصدته كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد الواقعة.

المجني عليه شاب عمره 18 عاما

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا بسقوط شاب من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة جثة هامدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد.م»، 18 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بطعنتين تحت الإبط وفي الصدر، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وتهشم بالجمجمة.

4 أشخاص وراء الجريمة البشعة

وكشفت التحريات بأن 4 أشخاص قتلوا المجني عليه في حجرة أعلى العقار الذي شهد الواقعة ثم ألقوه من سطح العقار، وأضافت التحريات أن خلافا على ثمن مخدرات وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتم تحرير محضربالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.