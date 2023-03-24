الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في العثور على جثة مسن بالسيدة زينب

أكد مصدر بالطب الشرعي، الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بوفاة مسن عُثر على جثته داخل شقته بمنطقة السيدة زينب، مشيرا إلى أن التقرير أوضح عدم وجود شبهه جنائية.

وذكر المصدر، أن التقرير رجح أن الوفاة سببها مرضي، موضحا أنه جار إرسال التقرير للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسن داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «سيد. أ. ع» 65 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين أن الجثة بدأت في التعفن الرمي.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت توجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن.

تحريات المباحث

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار، تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات الواقعة.