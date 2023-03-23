«راية وسكينة».. مشروع تخرج طلاب بـ«إعلام القاهرة» لنبذ التعصب الرياضي

فكر طلاب بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، في تنفيذ مشروع تخرج مختلف في إطار مادة مشروع التخرج التي يدرسها الطلاب في الفرقة الرابعة، وهي لمختلف التخصصات كالصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلان، ونفذوا مشروع تخرج يواجه التعصب الرياضي ويضع حلول واقعية له مستهدفين المؤسسات التعليمية المختلفة كالمدارس والجامعات التي تعتبر مناخ قوي لدعم فكرتهم وتنفيذها بشكل جيد.

تفاصيل مشروع راية وسكينة

يتكون مشروع «راية وسكينة» من 21 طالب وطالبة من قسم العلاقات العامة والإعلان تحت شعار «فريقنا مختلف لكن رايتنا واحدة» بهدف مواجهة التعصب الرياضي في مصر، وبحسب ما روته الدكتورة رحاب عبد المعز لـ«الوطن»، فالمشروع يبدأ بالتعرف على مفهوم التعصب الرياضي للجمهور المستهدف وأسبابه من وجهة نظرهم وطرق وآليات مواجهته، ورأي الجمهور في دور المؤسسات المختلفة في مواجهته مثل الجامعة والمدرسة والمنشآت الرياضية بالإضافة إلى دور الإعلام والقائمين عليه ودور التنشئة الاجتماعية من الأسرة لمواجهته.

صمم الطلاب بالتنسيق مع مشرفي المشروع، استبيانا إلكترونيا تم تطبيقه على 500 فرد من الجمهور، ثم بدأ الطلاب التطبيق العملي للمشروع بتنظيم ندوة في الكلية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية، والدكتورة نرمين الأزرق رئيس الشعبة الإنجليزية تحت عنوان «الإعلام في مواجهة التعصب وتدعيم الانتماء»، بحضور عدد من الخبراء في المجال الرياضي.

زيارات ميدانية للطلاب

أيضاً نظم الطلاب عدد من الزيارات الميدانية لطلاب المدارس من سن 5 إلى 10 سنوات بعمل يوم ترفيهي لهم في نطاق محافظة القاهرة، لغرس ثقافة التسامح وحب المنافسة الصحية لهم، وحصل المشروع على الرعاية الشرفية لوزارة الشباب والرياضة.

فسرت الدكتورة رحاب عبد المعز سبب تسمية المشروع باسم «راية وسكينة»، قائلة: «هدفنا التسامح الرياضي لذلك حبينا ربط راية أي فريق بالسكينة فراية هي راية التسامح وسكينة لترسيخ ثقافة التسامح لدى الجمهور».

جاء المشروع تحت إشراف عام الدكتورة داليا عبدالله، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان وإشراف مباشر للدكتورة إيمان أسامة، أستاذ مساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان ورحاب عبد المعز، المدرس المساعد بالقسم.