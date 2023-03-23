وزير الزراعة يبحث مع السفير التشيكي التعاون المشترك بين البلدين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السفير التشيكي الجديد بالقاهرة إيڤان يوكلو، حيث رحب «القصير» بتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين في عدد من المجالات الزراعية التي من بينها الانتاج الحيواني والصحة النباتية والحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية والثروة السمكية وكذا التعاون في أصناف القمح المقاومة للملوحة وطرق الري الحديث.

تبادل السلع الزراعية بين مصر والتشيك

وأعرب «القصير» عن رغبته في زيادة تبادل السلع الزراعية بين البلدين وتعزيز التجارة البينية بينهما ومتابعة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك اعتمادا علي نقاط القوة والمميزات النسبية التي يتمتع بها كلا الجانبين في المجال الزراعي.

من جانبه أكد السفير التشيكي بأن تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والتشيك أحدٍ اهم أولويات أجندته وانه يتواصل مع وزارة الزراعة التشيكية بشكل مستمر لتنفيذ زيارات فنية علي مستوي الخبراء او علي المستوي الوزاري لرسم السياسات المستقبلية للتعاون الزراعي المشترك من خلال الاعداد لتوقيع مذكرة تفاهم والتي تضم في بنودها التعاون في الزراعة الدقيقة او ما يسمي بال Precision agriculture، هذا وقد نوه السفير التشيكي علي ان القسم التجاري بالسفارة يعمل علي منصة تجارية للتبادل التجاري لعدد من المنتجات وقد رحب القصير بالتعاون مع هذه المنصة بمختلف السلع الزراعية.

تشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة، وصياغة مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي وامكانية تبادل زيارات الوفود بين الجانبين، حضر اللقاء د. سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.