نجوم دراما رمضان يتحدثون لـ«الوطن»: انتظِروا وجبة درامية دسمة برعاية «المتحدة»

أسماء لامعة ينتظرها جمهور الدراما التليفزيونية بشغف شديد من كل عام، انطلاقاً من ثقتهم فى ما تقدمه هذه الأسماء من مسلسلات هادفة تناقش الكثير من القضايا المجتمعية، التى تهم كل بيت مصرى وعربى، وفى الموسم الرمضانى هذا العام تُقدّم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نحو 18 مسلسلاً عبر قنواتها من بطولة كبار النجوم والنجمات.

وحرصت «المتحدة» على تقديم وجبة فنية دسمة للجمهور تتسم بالتنوع فى الأعمال المعروضة بالموسم الرمضانى، فنجد مسلسلات تتسم بالطابع الكوميدى، وأخرى اجتماعية، فضلاً عن أعمال الإثارة والتشويق، والتى تشهد تشغيل عشرات الممثلين والممثلات الذين يحرصون على انتقاء أدوارهم بعناية بالغة، احتراماً للجمهور من مختلف الفئات والأعمار. ويكشف عدد من أبطال وبطلات موسم دراما رمضان 2023 تفاصيل أعمالهم وأدوارهم قبل أيام من انطلاق الموسم الرمضانى المتوقع أن يشهد منافسة حامية بين الأعمال المعروضة خلاله.