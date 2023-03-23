تعليمات مهمة وعاجلة من «التعليم» بشأن تقييمات الصفوف الأولى

وجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تقييمات الصفوف الأولى واختبارات شهر مارس الفصل الدراسي الثاني 2023، حيث تتم عمل تقييمات الصفوف الأولى على مدار اليوم الدراسي في جميع النوافذ طبقا للقرارات الوزارية.

إخطار بنتيجة التقييمات لولي الأمر

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، أنّه يتم الإعلان عن تقييمات الصفوف الأولى من خلال المدرسة، مشيرا إلى أنّ التقييمات الغرض منها قياس مدى تقدم التلميذ وعلاج نقاط الضعف، وإرسال إخطار بنتيجة التقييمات لولي الأمر.

منع عقد اختبارات شهرية خلال الأعياد

وشددت المديريات التعليمية، على أنّه يمنع منعا باتا عقد أي اختبارات شهرية أو مهام أدائية خلال أعياد الأخوة المسيحين، والمدارس التي تأخذ عطلة الأحد يتم استبداله بالسبت، حيث تتم الاختبارات على مستوى المدرسة، موضحة أنّ الاختبار يتم في جزء من الحصة وعلى مستوى المدرسة، وحالة التعديل يتم الرجوع للمرحلة والإدارة التعليمية التابع لها.