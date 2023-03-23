نشاط مكثف لرؤساء الأحياء بالمنيا لضبط الأسواق في أول أيام رمضان

تفقد رؤساء الوحدات المحلية المعارض والمنافذ الثابتة فى المراكز والقرى لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع حلول شهر رمضان.

وأجرى تاج جلال رئيس مركز أبوقرقاص جولة تفقدية في معرض أهلا رمضان بقرية أسمنت، وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وأكد على استمرار المعارض بكل الوحدات المحلية القروية بالمركز لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى.

تخفيضات كبيرة بمعرض أهلا رمضان بالعدوة

وتابع أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة معارض أهلا رمضان، وتم عمل حملات تموينية على المعارض والأسواق والمخابز والمحلات بالتعاون مع التموين والتفتيش الإدارى، وأكد على استمرار المعارض بكل الوحدات المحلية القروية بالمركز لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى النائية، حيث تأتي تلك المعارض ضمن جهود متابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية، وتم التنبيه بالالتزام بمواعيد الغلق في شهر رمضان.

في السياق، سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي معارض أهلا رمضان، مؤكدًا على استمرار المعارض بكل الوحدات المحلية القروية بالمركز لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى النائية، إذ أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود متابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية ولضمان عدم تعطيش الأسواق وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ «أهلا رمضان»، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، حيث يتم المرور الميداني المستمر على المعارض بزمام المركز والقرى التابعة له، لمتابعة إمدادها بمختلف السلع الغذائية واللحوم بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين.

حملة على الأسواق والمحال التجارية في مغاغة

ونفذ الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة حملة مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية والمجازر ومنافذ بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الدواجن، مؤكدا أن الحملات التفتيشية مستمرة للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما أجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية، لمتابعة عدد من معارض أهلاً رمضان والأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة المنيا، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بمعارض أهلا رمضان والأسواق، والبيع بأسعار مناسبة.

وعقد «أبوزيد» اجتماعًا مع مسئولي التموين لمتابعة الأسواق ومنافذ السلع وتشديد الرقابة عليها، بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، حيث شدد على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق والمعارض بالتنسيق مع الوحدات المحلية والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على السلع.