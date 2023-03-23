نقيب الإعلاميين ينعى «أبلة فضيلة»: تربى على صوتها أجيال

نعى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامية القديرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة بـ«أبلة فضيلة»، التي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز 93 عاما.

نقيب الإعلاميين: الأبلة فضيلة من الرعيل الأول للإذاعة

قال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية القديرة أبلة فضيلة من الرعيل الأول للإذاعة المصرية وتربى على صوتها أجيال وهي تحكي قصصا للأطفال في برنامجها «غنوة وحدوتة» على إذاعة البرنامج العام.

وأكد نقيب الإعلاميين أنها كانت أيقونة ذكريات الأجيال الماضية، حيث علق صوتها في أذهان أطفال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من خلال برنامجها الأشهر في الوطن العربي «غنوة وحدوتة»، حيث تميزسردها للأطفال من حكايات وقصص تعليمية جعلها تجذب الملايين منهم.

أبلة فضيلة

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.